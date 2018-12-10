10 Декабря 2018
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Экономика В России

СМИ: Поставщика сосисок для Росгвардии заподозрили в нарушениях

Назначенный единственным поставщиком продовольствия для Росгвардии мясокомбинат "Дружба народов" заподозрили в коррупции.

По данным РБК, Федеральная антимонопольная служба России возбудила дело по признакам нарушений при поставке предприятием Росгвардии 20 тонн сосисок и 20 тонн сарделек.

По сведениям ФСБ РФ, единственный поставщик и его подрядчики "незаконно завысили цену на продукцию, фактически выступив в качестве торгового посредника".

Источники утверждают, что только по закупке сарделек и сосисок в рамках контракта ГОЗ №56 цена была "необоснованно завышена" на сумму 3,4 млн рублей.

В октябре сообщалось, что Главная военная прокуратура начала проверку информации о приобретении продуктов и обмундирования для Росгвардии по завышенным ценам.

В августе было опубликовано расследование Фонда борьбы с коррупцией о закупках продовольствия для Росгвардии по завышенным ценам. Выяснилось, что в декабре 2017 года премьер-министр Дмитрий Медведев своим распоряжением изменил систему госзакупок продуктов питания для росгвардейцев, сделав единственным поставщиком компанию "Дружба народов", после чего стоимость продуктов подскочила на 200%. Так, оптовые закупки обходятся государству даже дороже, чем в столичных магазинах.

Фирму-поставщика "Дружба народов" авторы расследования через подконтрольных учредителей связывают непосредственно с главой Росгвардии Виктором Золотовым и Медведевым, а потери бюджета от коррупционной схемы поставок оценивают в миллиарды рублей.

Напомним, Золотов вызвал оппозиционера Алексея Навального на дуэль "в ответ на оскорбительные клеветнические размышления", которые содержались в ролике о коррупции, якобы имеющей место при закупках продовольствия для Росгвардии.

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СМИ: Поставщика сосисок для Росгвардии заподозрили в нарушениях

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Теги: росгвардия, дружба народов, прокуратура, фас



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