11 Декабря 2018
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Политика Центральный ФО В России

"Что же на ФСБ не подал?": Навальный ответил на миллионный иск Золотова

Оппозиционер Алексей Навальный прокомментировал иск к нему от главы Росгвардии Виктора Золотова. Он назвал ситуацию очень смешной.

Напомним, ранее Золотов вызвал Навального на дуэль, пообещав превратить его в "сочную отбивную": сделал он это в ответ на утверждения ФБК о коррупции в его ведомстве. Навальный, однако, заявил, что намерен провести поединок в формате теледебатов. Дуэли в итоге не состоялось, однако появился иск на миллион рублей. В нем глава Росгвардии просит признать распространенные сведения порочащими его и не соответствующими действительности.

обращение Виктора Золотова(2018)|Фото: youtube.com

Ответ Навального уже последовал.

"Очень смешно... Что же на ФСБ не подал?", - задался вопросом оппозиционер.

А сотрудник ФБК Георгий Албуров отметил, что Золотов продолжает "раздувать капюшон собственного унижения" и с завидной настойчивостью пытается добиться того, чтобы видео "про его недвижимость и воровство" посмотрели все граждане России, пишет Infox.ru.

Напомним, ранее Золотов предложил "пропустить" Навального через полиграф.

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"Что же на ФСБ не подал?": Навальный ответил на миллионный иск Золотова

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Теги: Навальный, Золотов, иск



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