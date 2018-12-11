Глава Росгвардии подал иск к Навальному на 1 млн рублей

Глава Росгвардии Виктор Золотов подал иск о защите чести, достоинства и деловой репутации к Алексею Навальному с требованием взыскать с него 1 млн рублей. Об этом ТАСС сообщил адвокат Шота Горгадзе.

Напомним, ранее Золотов вызвал Навального на дуэль, пообещав превратить его в "сочную отбивную". Сделал он это в ответ на утверждения ФБК о коррупции в ведомстве. Навальный, однако, заявил, что намерен провести поединок в формате теледебатов.

Дуэли в итоге не состоялось, однако последовал иск. В нем глава ведомства просит признать распространенные оппозиционером сведения порочащими его и несоответствующими действительности.

Ранее Золотов предложил "пропустить" оппозиционера через полиграф, отметив, что тот должен ответить за свою ложь.

При этом сообщалось, что Главная военная прокуратура начала проверку информации о приобретении продуктов и обмундирования для Росгвардии по завышенным ценам.