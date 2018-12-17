17 Декабря 2018
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В Екатеринбурге парк отдыха в Шарташском лесопарке оштрафовали за уничтожение мха

В Екатеринбурге парк отдыха "Карасики", который находится на территории Шарташского лесопарка, оштрафовали на 300 тыс. рублей за незаконные земляные работы. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе министерства природы и экологии Свердловской области, представители ведомства вскрыли факт нарушения закона в мае этого года.

По информации министерства, арендаторы участка самовольно сняли и переместили слой почв на общей площади 272 кв. метров, уничтожив при этом мох и лесную подстилку. Размер вреда, причиненного лесам вследствие нарушения лесного законодательства, составил более 900 тыс. руб. ООО "Карасики" привлекли за это к административной ответственности по статье 8.39 кодекса РФ.

Представители компании попытались оспорить данное решение, однако суд оставил его без изменения.

Напомним, что особое внимание к парку привлек губернатор Евгений Куйвашев еще в августе 2017 г. перед очередными выборами главы региона. Губернатор инициировал благоустройство Шарташского лесопарка. В марте 2018 г. руководителем парка стал Артур Зиганшин, который начал избавлять территорию парка от незаконно размещенных объектов.

К 2020 г. в парке планируют сделать велосипедные и пешеходные дорожки, освещение и видеонаблюдение. Лесопарк будет разделен на несколько зон - для активного, познавательного и спокойного отдыха. Проект был одобрен на слушаниях еще в июле, однако многие горожане остались недовольны таким решением. Недавно стало известно, что минприроды приняло решение расторгнуть контракт с "Урал Инженеринг", которая должна была заняться благоустройством Шарташского лесопарка, так как подрядчик до сих пор не подготовил рабочую документацию.

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В Екатеринбурге парк отдыха в Шарташском лесопарке оштрафовали за уничтожение мха

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Теги: Парк отдыха, Карасики, Шарташский лесопарк, Минприроды



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