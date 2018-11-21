Минприроды забраковало проект благоустройства Шарташского лесопарка в Екатеринбурге

Проект благоустройства Шарташского лесопарка в Екатеринбурге не прошёл госэкспертизу. Министерство природных ресурсов Свердловской области отправило его на доработку. Как сообщается на сайте ведомства, речь идёт о капитальном ремонте дороги с созданием инженерного обустройства и велосипедных дорожек, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"В соответствии с заключением экспертной комиссии государственной экологической экспертизы, представленные материалы не соответствуют требованиям природоохранного законодательства и требуют доработки по указанным в заключении замечаниям", - говорится в сообщение.

Напомним, что проект Шарташского лесопарка одобрен на слушаниях еще в июле, однако многие горожане остались недовольны таким решением. Недавно общественники написали открытое письмо губернатору Евгению Куйвашеву, в котором высказали свои претензии к проекту.

Ранее екатеринбургский общественник и экс-квартальный Орджоникидзевского района Алексей Беззуб раскритиковал проект строительства велодорожек в Шарташском лесопарке. На своей странице в Facebook он обозначил пять причин, почему бессмысленно тратить на эту затею 360 млн руб.

Дискуссии из-за проекта Шарташского лесопарка не утихают уже несколько месяцев. Многие жители Екатеринбурга остались недовольны проектом благоустройства, разработанным компанией "УралДорТехнологии".