В Екатеринбурге формируют экспертный совет по развитию Шарташского лесопарка

В Екатеринбурге стартовал сбор заявок на включение в экспертный совет по созданию концепции развития Шарташского лесопарка. Всего в совет войдут 15 представителей государственных управленческих структур и общественных организаций, деятельность которых осуществляется в области архитектуры, культуры и спорта. Об этом сообщили в департаменте информационной политики губернатора Свердловской области.

Формирование экспертного совета планируется завершить до 1 февраля 2019 года, а в феврале-марте ожидается первое открытое заседание. На базе совета также будет действовать открытая "площадка общественных обсуждений".

"Я считаю, чтобы определить максимально эффективные решения по развитию лесопарка и получить наилучший результат необходимо активно применять основные инструменты соучаствующего проектирования. Вовлечение горожан, представителей административных структур, бизнеса, инвесторов, местных сообществ, активистов и других заинтересованных в проекте сторон для выявления истинных проблем в лесопарке и потребностей людей, совместного принятия проектных решений, разрешения конфликтов и повышения эффективности проекта, именно это даст наилучший результат на выходе", - написал на своей странице в Facebook директор лесопарка Артур Зиганшин.

Подать заявку на включение в состав совета можно до 25 декабря 2018 года на адрес электронной почты shartash-park@mail.ru с пометкой "Экспертный совет".

Напомним, ранее Артур Зиганшин заявлял, что лидер группы "Чайф" Владимир Шахрин уже дал свое согласие стать членом совета.