Один из проектов благоустройства Шарташского лесопарка в Екатеринбурге смог пройти госэкспертизу

Один из проектов благоустройства Шарташского лесопарка в Екатеринбурге получил положительное заключение госэкспертизы. Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики губернатора Свердловской области, речь идёт о восстановлении тропиночной сети.

Расширение или изменение маршрута троп данным проектом не предусмотрено. Тропы будут отсыпаны в своих границах природным сыпучим материалом, вдоль троп будут размещены детские и спортивные площадки, поставлены лавочки для отдыхающих.

"Проектная документация соответствует требованиям законодательства об охране окружающей среды и природных ресурсов", - добавили в департаменте.

Отметим, что проект по капитальному ремонту дороги с созданием инженерного обустройства и велосипедных дорожек не прошёл экологическую экспертизу.

"В данное время проект находится на доработке. Поскольку восточная часть велопешеходной дороги запланирована к обустройству только в 2020 году, время на устранение всех замечаний у проектировщиков есть", - сообщили в ведомстве.

Напомним, что проект Шарташского лесопарка одобрен на слушаниях еще в июле, однако многие горожане остались недовольны таким решением. Недавно общественники написали открытое письмо губернатору Евгению Куйвашеву, в котором высказали свои претензии к проекту.

Ранее екатеринбургский общественник и экс-квартальный Орджоникидзевского района Алексей Беззуб раскритиковал проект строительства велодорожек в Шарташском лесопарке. На своей странице в Facebook он обозначил пять причин, почему бессмысленно тратить на эту затею 360 млн руб.

Дискуссии из-за проекта Шарташского лесопарка не утихают уже несколько месяцев. Многие жители Екатеринбурга остались недовольны проектом благоустройства, разработанным компанией "УралДорТехнологии".