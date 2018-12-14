14 Декабря 2018
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Ольга Глацких вернулась на работу

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Политика Свердловская область

Свердловской чиновнице Глацких предложили стать депутатом Госдумы

Свердловской чиновнице, директору департамента молодёжной политики Свердловской политики Ольге Глацких предложили поучаствовать в выборах в Госдуму. Об этом на своей странице в Facebook рассказал российский политолог Александр Пожалов, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"В связи с тем, что получившая всероссийскую известность Ольга "государство не просило вас рожать" Глацких имеет право на ошибку, а в Свердловской области как раз освобождается одномандатный округ на довыборы в Госдуму в 2019 году, было бы справедливо её выдвинуть на эти выборы и посмотреть, вдруг и правда её зря предали анафеме", - пишет Пожалова.

Он также вспомнил про Владимира Тунгусова. Ранее губернатор Евгений Куйвашев сократил должность первого заместителя губернатора - руководителя администрации главы региона, которую он и занимал. Считается, что он как "теневой хозяин мэрии" формировал свою межфракционную группу депутатов в Екатеринбургской городской думе, что не устраивало областные власти.

"Ну не Тунгусова же, побеждённого анонимными телеграм-каналами, в Госдуму отправлять, в самом-то деле", - добавил политолог.

По всей видимости, Пожалов имеет в виду освободившийся мандат Сергея Бидонько, который займет пост заместителя губернатора.

Отметим, что видео, на котором Глацких общается с молодежью, появилось в Сети в начале ноября, после скандала Глацких была отстранена, но, вопреки всеобщему возмущению и требованиям отставки, не уволена. По некоторым данным, она ушла в отпуск и якобы проводила время на Сейшельских островах. В начале декабря Глацких дала интервью уральскому блогеру и сообщила, что не собирается добровольно уходить в отставку, объяснив это тем, что ей "совесть не позволяет".

При этом Следственный комитет организовал проверку теперь уже реорганизованного ведомства, речь шла о расходовании бюджетных средств на поддержку одаренных детей. А губернатор во время рассмотрения бюджета на 2019 г. отказался отбирать у департамента Глацких право распоряжаться бюджетными деньгами. Также СМИ писали о контрактах, которые, предположительно, семья Глацких получает от областных структур.

Фраза Глацких стала одним из антисоциальных высказываний представителей власти, после череды которых обвалился рейтинг "Единой России", и партийцам стали запрещать "хамить" людям.

Со среды чиновница приступила к работе и устроила прием граждан в честь 25-летия принятия Конституции РФ.

Евгений Куйвашев, Ольга Глацких(2018)|Фото: Департамент информационной политики губернатора Свердловской области

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Свердловской чиновнице Глацких предложили стать депутатом Госдумы

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Теги: Евгений Куйвашев, Ольга Глацких, Глацких вернулась, государство вам ничего не должно, государство не просило вас рожать



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