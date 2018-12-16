Взрыв газа в жилом доме в Вологде: погибла женщина, еще три человека госпитализированы

В Вологде в жилом доме на улице Карла Маркса произошел взрыв бытового газа.

В результате трагедии погибла женщина 1975 года рождения, хозяйка квартиры - она умерла в машине "скорой помощи", сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Вологодской области.

Газ взорвался 15 декабря около полуночи. Три человека также получили травмы - двое мужчин и женщина.

В СК отметили, что вероятность обрушения конструкций дома сохраняется, поэтому было принято решение об эвакуации 90 жильцов дома - их разместили в помещении школы.

По данному факту возбуждено уголовное дело.