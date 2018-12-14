Антипинский НПЗ возобновил переработку нефти

Группа "Новый поток" сообщила о возобновлении поставок нефти на заводы группы - Антипинский (Тюменская область) и Афипский (Краснодарский край) НПЗ. Процесс оформления "Сбербанком" кредитных линий для обоих предприятий завершен, госбанк выдал предприятиям дополнительные средства, сообщили Накануне.RU в пресс-службе группы.

В дополнение к ранее предоставленным "Сбербанком" кредитам в 5,5 млрд руб., были выделены 23 млрд руб., добавили в пресс-службе. Из них 10 млрд руб. получил Антипинский НПЗ, 13,5 млрд руб. – Афипский.

"В настоящее время на обоих заводах разработаны меры и реализуются мероприятия для максимальной загрузки технологических мощностей с целью выполнения производственной программы декабря. Все поставки потребителям продукции как Антипинского НПЗ, так и Афипского НПЗ будут нормализованы в кратчайшие сроки", - отмечено в сообщении.

Как сообщало Накануне.RU, переработка нефти на тюменском заводе была остановлена 5 декабря. До этого тюменцы жаловались на отсутствие топлива на заправках "Нового потока".

Напомним, представители "Сбербанка" вошли в органы управления ГК "Новый поток". Антипинский НПЗ - основной актив группы, завод способен перерабатывать до 9 млн т нефти в год. Владельцами НПЗ считаются председатель совета директоров "Нового потока" Дмитрий Мазуров и соучредитель адвокатского бюро "Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры", однокурсник президента Владимира Путина Николай Егоров.