"Сбербанк" войдет в органы управления "Нового потока"

Представители "Сбербанка" войдут в органы управления компании "Новый поток" (New Stream Group). Стороны сообщили о расширении партнерства, передает корреспондент Накануне.RU.

Структура акционеров "Нового потока" не изменится, уточнили в пресс-службе компании. До конца года со "Сбербанком" будет согласован финансовый план с дополнительными инвестициями в проекты New Stream Group.



Как сообщало Накануне.RU, руководитель "Нового потока" Дмитрий Мазуров на Тюменском нефтегазовом форуме заявил о планах компании заняться выпуском нефтехимии.