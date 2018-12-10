Антипинский НПЗ остановил переработку нефти

Антипинский НПЗ (входит в группу New Stream) с 5 декабря остановил переработку нефти из-за прекращения поставок сырья. Об этом сообщает Reuters.

"В настоящее время продолжается процесс оформления аккредитивов Антипинскому НПЗ от ПАО "Сбербанк России". Поставки нефти по трубопроводу на завод возобновятся в ближайшее время", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе завода.

Как сообщало Накануне.RU, Сбербанк одобрил предоставление предприятию дополнительных лимитов на оборотное финансирование. Общий объем кредитования составит 14,5 млрд руб.

Напомним, ранее о намерении обратиться в суд с иском о банкротстве Антипинского НПЗ заявил Тамбовский завод "Комсомолец" им. Н.С. Артемова.