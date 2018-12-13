Подробности взрыва в Назрани: силовики ранены, погибли двое сотрудников ТД "Ковчег"

Появляются новые подробности стрельбы и взрыва в Назрани. По данным МВД Ингушетии, во время задержания подозреваемых, один из них бросил гранату, в результате которой пострадали двое силовиков, но был нейтрализован ответным огнём. Пострадавшие госпитализированы в Ингушскую республиканскую клиническую больницу.

Телеграм-канал "Главком РИ" сообщает, что правоохранители получили осколочные ранения, и их жизни ничего не угрожает. Оба они являются сотрудниками Росгвардии из других регионов. Погибли двое работников торгового дома "Ковчег" – охранник и продавец благовоний. По версии силовиков, гранату бросал кто-то из них.

Взрыв гранаты произошел в помещении, где часто свои мероприятия проводили оппозиционные властям общественные организации.

Телеграм-канал Фортанга.Org пишет, что охранник, помимо этой работы, занимался общественной деятельностью, а также оказывал бесплатную юридическую помощь в Ассоциации юристов. Он известен участник митингов против передачи территорий Ингушетии Чеченской республике.

Ранее сообщалось о гибели двух силовиков и о том, что бросивший в них гранату скрылся.