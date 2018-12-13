13 Декабря 2018
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Политика В бывшем СССР Украина

СБУ обвинила настоятеля Киево-Печерской лавры в желании организовать провокации

СБУ обвинила настоятеля Киево-Печерской лавры митрополита Вышгородского и Чернобыльского Павла в том, что он якобы готовился координировать акцию протеста накануне и во время "объединительного собора" украинских раскольников. Об этом заявил зампредседателя СБУ Виктор Кононенко.
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По его словам, была задача организовать протесты в лавре с плакатами, и СБУ предполагает, что были еще группы, которые должны были совершить "преступления по отношению к участникам этих акций".

Кононенко добавил, что в настоящее время нет оснований для задержания иерарха и объявления ему подозрения в совершении преступления.

"Для подозрения этого мало, но работа в этом плане проводится, и митрополит Павел обязательно будет допрошен в рамках этого уголовного производства", - сказал Кононенко.

То есть никаких конкретных вразумительных обвинений выдвинуто не было, а оснований для них не представлено. Кроме того, непонятно, зачем протестовать в лавре. В целом абсурдное обвинение СБУ похоже на пропаганду, направленную против канонической Церкви.

Также СБУ призвала верующих не протестовать против объединения раскольников. Якобы "спецслужбы России" организуют крестные ходы в городах Украины с расчетом на жертвы. Кононенко признал, что сами по себе крестные ходы не запрещены, но СБУ все равно работает над тем, "чтобы организаторы этих акций сами от них отказались". Таким образом, СБУ признала факт давления на Церковь.

Как сообщало Накануне.RU, СБУ выпустила пропагандистские брошюры против канонической УПЦ. Ранее было открыто уголовное дело по статьям "госизмена" и "разжигание вражды", проведены десятки допросов и обысков.

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СБУ обвинила настоятеля Киево-Печерской лавры в желании организовать провокации

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Теги: Украина, УПЦ, церковь, СБУ



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