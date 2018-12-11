СБУ выпустила пропагандистские брошюры против канонической УПЦ

Накануне объединительного собрания украинских раскольников СБУ издала на мове и английском языке информационные буклеты против канонической УПЦ. Поводом для антицерковной пропаганды стало якобы "использование УПЦ спецслужбами РФ". Об этом сообщает официальный сайт СБУ.

Отмечается, что брошюры снабдили QR-кодами (англ. quick response code - код быстрого реагирования), чтобы любой желающий мог получить доступ к "контролируемой информации о соответствующих фактах российской преступной деятельности".

Глава СБУ Василий Грицак считает, что Россия будто бы провоцирует межконфессиональные конфликты на Украине, чтобы получить повод для "открытого военного вторжения". При этом именно государство оказывает сильное давление на УПЦ с целью склонить духовенство уйти в создаваемую единую раскольническую "церковь".

Ранее СБУ открыла уголовное дело по статьям "госизмена" и "разжигание вражды". Проведены десятки допросов и обысков. Депутат Верховной рады и глава "Оппозиционного блока" Вадим Новинский, известный своей активной позицией в защиту канонической УПЦ, призвал СБУ "не выполнять преступные приказы своего руководства" и не давить на священников и архиереев.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что сторонники украинской "независимой единой церкви" исполнены злобы и ненависти.