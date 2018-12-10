"Особое распоряжение из Киева". СБУ не пустила на Украину правящего архиерея Донецкой епархии УПЦ

Правящему архиерею Донецкой епархии канонической УПЦ митрополиту Донецкому и Мариупольскому Илариону запретили проехать через линию разграничения в Донбассе. Инцидент произошел 9 декабря на КПП Новотроицкое, когда митрополит направлялся из Донецка в Свято-Успенский Николо-Васильевский монастырь в селе Никольское Волновахского района на праздник иконы Божией Матери "Знамение". Об этом "с глубоким возмущением и недоумением" сообщает пресс-служба епархии.

Там отметили, что запланированные традиционные торжества "были надменно и провокационно сорваны". Архиерею просто отказали в проезде, аннулировав электронный пропуск в соответствующей базе СБУ. По словам сотрудника СБУ, на то было "особое распоряжение из Киева".

При этом очевидна абсурдность "обоснования", так как, по словам того же сотрудника СБУ, пропуск был аннулирован 7 декабря, однако 8 декабря митрополит Иларион без проблем возвратился в Донецк из Киева после очередного заседания Священного Синода УПЦ. Еще одним абсурдом является то, что гражданину Украины отказано в праве въезда на Украину, отметили в епархии.

"Что это: провокация, направленная против миротворческих инициатив президента Украины или сознательное лицемерие высшего руководства страны?" - вопрошает епархия.

"Данная ситуация вопиюще свидетельствует, что власти Украины продолжают идти по выбранной ими линии грубого вмешательства в дела Церкви и откровенного преследования и дискриминации иерархов и священнослужителей УПЦ по религиозному признаку", - подчеркнули в Донецкой епархии.

Отметим, что 7 декабря Синод УПЦ постановил, что "государственная власть на Украине продолжает грубо вмешиваться в церковную жизнь", "совершаются безосновательные уголовные преследования и осуществляется давление на епископат, духовенство и верных УПЦ с целью заставить их принять участие в так называемом объединительном соборе".

Как сообщало Накануне.RU, днем ранее украинский президент Петр Порошенко обратился к митрополиту Киевскому и всея Украины Онуфрию с просьбой "немедленно связаться с Москвой" и освободить задержанных украинских моряков.