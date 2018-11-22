В Подмосковье неизвестный киллер расстрелял бизнесмена в автомобиле

22 Ноября 2018
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Пенсионная "реформа" обернется массовыми исками

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Происшествия Центральный ФО

В Подмосковье неизвестный киллер расстрелял бизнесмена в автомобиле

В Подмосковье неизвестный киллер расстрелял предпринимателя. Возбуждено уголовное дело по двум статьям.
Читайте также:

Как сообщили Накануне.RU в ГСУ СКР по Московской области, 21 ноября в больницу города Видное привезли 36-летнего мужчину с огнестрельными ранениями. При оказании помощи он скончался. Как удалось выяснить следователям, его расстреляли на участке, прилегающем к многоэтажному жилому дому.

На месте происшествия нашли четыре гильзы калибра 9 мм, а также одну пулю. При осмотре автомобиля жертвы установлены семь сквозных повреждений водительской и левой пассажирской дверей. Установлено, что убитый был индивидуальным предпринимателем.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 (убийство) и части 1 статьи 222 УК РФ (незаконный оборот оружия). Проводятся допросы, назначены различные экспертизы. Ведется розыск стрелка.

Напомним, недавно в подмосковном Ногинске мужчина открыл стрельбу из пневматического пистолета в колледже, после чего был задержан. В результате инцидента никто не пострадал.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

В Подмосковье неизвестный киллер расстрелял бизнесмена в автомобиле

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: бизнесмен, расстрел, убийство, Подмосковье



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Одобряете ли вы диалог с Японией по Курилам?

Результаты 573

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети