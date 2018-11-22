В Подмосковье неизвестный киллер расстрелял бизнесмена в автомобиле

В Подмосковье неизвестный киллер расстрелял предпринимателя. Возбуждено уголовное дело по двум статьям.

Как сообщили Накануне.RU в ГСУ СКР по Московской области, 21 ноября в больницу города Видное привезли 36-летнего мужчину с огнестрельными ранениями. При оказании помощи он скончался. Как удалось выяснить следователям, его расстреляли на участке, прилегающем к многоэтажному жилому дому.

На месте происшествия нашли четыре гильзы калибра 9 мм, а также одну пулю. При осмотре автомобиля жертвы установлены семь сквозных повреждений водительской и левой пассажирской дверей. Установлено, что убитый был индивидуальным предпринимателем.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 (убийство) и части 1 статьи 222 УК РФ (незаконный оборот оружия). Проводятся допросы, назначены различные экспертизы. Ведется розыск стрелка.

Напомним, недавно в подмосковном Ногинске мужчина открыл стрельбу из пневматического пистолета в колледже, после чего был задержан. В результате инцидента никто не пострадал.