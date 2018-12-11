В Москве клиент после нескольких неудачных ставок напал на букмекерскую контору

11 Декабря 2018
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Писатель власти, а не народа"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Происшествия Центральный ФО

В Москве клиент после нескольких неудачных ставок напал на букмекерскую контору

В Москве совершено разбойное нападение на букмекерскую контору. Оказалось, что это сделал недовольный клиент.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе УВД по ЮВАО столицы, в полицию обратилась сотрудница букмекерской конторы на Лермонтовском проспекте. Девушка рассказала, что один клиент после нескольких неудачных ставок начал буйно вести себя, крушить компьютерную технику, угрожать и требовать у кассира деньги из кассы. Похитив их, злоумышленник скрылся.

нападение на букмекерскую контору в Москве(2018)|Фото: ГУ МВД России по Москве

Вскоре полицейские задержали подозреваемого недалеко от места происшествия: в ходе личного досмотра у 34-летнего ранее неоднократно судимого мужчины было найдено более 7 тысяч рублей. Сумма ущерба, причиненного букмекерской конторе, сейчас устанавливается.

нападение на букмекерскую контору в Москве(2018)|Фото: ГУ МВД России по Москве

Возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ "Разбой". Любитель ставок заключен под стражу.

Как сообщало Накануне.RU, в августе этого года Следственный комитет объявил о разоблачении сети нелегальных казино, которые работали под прикрытием известной букмекерской конторы "Росбет".

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

В Москве клиент после нескольких неудачных ставок напал на букмекерскую контору

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: букмекеры, нападение, Москва



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Вдохновил ли вас конкурс "Великие имена России"?

Результаты 1058

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети