В Москве клиент после нескольких неудачных ставок напал на букмекерскую контору

В Москве совершено разбойное нападение на букмекерскую контору. Оказалось, что это сделал недовольный клиент.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе УВД по ЮВАО столицы, в полицию обратилась сотрудница букмекерской конторы на Лермонтовском проспекте. Девушка рассказала, что один клиент после нескольких неудачных ставок начал буйно вести себя, крушить компьютерную технику, угрожать и требовать у кассира деньги из кассы. Похитив их, злоумышленник скрылся.

Вскоре полицейские задержали подозреваемого недалеко от места происшествия: в ходе личного досмотра у 34-летнего ранее неоднократно судимого мужчины было найдено более 7 тысяч рублей. Сумма ущерба, причиненного букмекерской конторе, сейчас устанавливается.

Возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ "Разбой". Любитель ставок заключен под стражу.

Как сообщало Накануне.RU, в августе этого года Следственный комитет объявил о разоблачении сети нелегальных казино, которые работали под прикрытием известной букмекерской конторы "Росбет".