11 Декабря 2018
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Экономика В России

Минтранс разделил с Росатомом "Северный морской путь"

Правительство РФ разделило с государственной корпорацией "Росатом" управление Северным морским путем (СМП). Сегодня Госдума приняла соответствующий законопроект в окончательном чтении, передает корреспондент Накануне.RU.

Законопроект закрепляет "принцип двух ключей" в управлении СМП. Согласно документу, Минтранс утверждает по согласованию с корпорацией отдельные акты в сфере функционирования СМП, обязательные постановления, правила проводки судов по маршрутам, перечни морских портов и портовых сборов.

В свою очередь Правительство утверждает порядок навигационно-гидрографического обеспечения в акватории СМП, в акваториях морских портов СМП и на подходах к ним. Также за кабинетом министров остается утверждение правил плавания в акватории СМП.

Росатому достается управление государственным имуществом в морских портах СМП. Госкорпорация будет устанавливать порядок сдачи в аренду федерального имущества предприятий Росатома, обращаться с заявлениями о государственной регистрации права собственности РФ на земельные участки, необходимые для размещения морских портов на побережье СМП.

"Кроме того, госкорпорация "Росатом" наделяется функциями: главного распорядителя бюджетных средств, получателя бюджетных средств, главного администратора доходов бюджета, администратора доходов бюджета и государственного заказчика государственных программ Российской Федерации в области развития и устойчивого функционирования СМП, инфраструктуры морских портов СМП, а также обеспечения навигации и круглогодичной проводки по СМП", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Росатом будет отвечать за разработку предложений по формированию госполитики по развитию СМП и инфраструктуры портов, согласование строительства в зоне действия средств навигационной обстановки пути, взаимодействие в федеральным органами по вопросам предупреждения и ликвидации разливов нефти, по организации плавания в акватории СМП.

"Принятие указанного законопроекта позволит существенно активизировать развитие СМП в качестве национальной транспортной магистрали Российской Федерации в Арктике и инфраструктуры морских портов СМП. В перспективе до 2030 г. грузопоток по СМП будет в основном сформирован продукцией крупнейших проектов, реализуемых в российском секторе Арктики: сжиженный природный газ, сырая нефть, стабильный газоконденсат, уголь, цветные и благородные металлы", - сказано в пояснительной записке.

Северный морской путь(2017)|Фото: minvr.ru

В документах к законопроекту отмечается, что документ не предусматривает выделение дополнительных средств из федерального бюджета и не формируют дополнительных расходных обязательств Российской Федерации.

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Минтранс разделил с Росатомом "Северный морской путь"

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Теги: росатом, минтранс, северный морской путь, смп



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