Медведев запустил третью очередь завода "Ямал СПГ"

В поселке Сабетта Ямало-Ненецкого автономного округа прошла церемония вывода проекта "Ямал СПГ"на полную мощность. На церемонии запуска третьей очереди завода НОВАТЭКа выступил председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев, сообщили Накануне.RU в пресс-службе кабмина.

Завод включает в себя три производственные линии, суммарной мощностью 16,5 млн т СПГ. Принято решение о строительстве четвертой очереди, мощностью 1 млн т. Предприятие работает на базе Южно-Тамбейского месторождения.

В декабре 2018 г. с завода отгружена сотая танкерная партия СПГ, общий объем поставок - 7,4 млн т.

Акционеры проекта - НОВАТЭК, Total, CNPC и Фонд Шёлкового пути.