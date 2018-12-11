11 Декабря 2018
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Политика Ямало-Ненецкий АО Уральский ФО

Медведев запустил третью очередь завода "Ямал СПГ"

В поселке Сабетта Ямало-Ненецкого автономного округа прошла церемония вывода проекта "Ямал СПГ"на полную мощность. На церемонии запуска третьей очереди завода НОВАТЭКа выступил председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев, сообщили Накануне.RU в пресс-службе кабмина.

Завод включает в себя три производственные линии, суммарной мощностью 16,5 млн т СПГ. Принято решение о строительстве четвертой очереди, мощностью 1 млн т. Предприятие работает на базе Южно-Тамбейского месторождения.

В декабре 2018 г. с завода отгружена сотая танкерная партия СПГ, общий объем поставок - 7,4 млн т.

Акционеры проекта - НОВАТЭК, Total, CNPC и Фонд Шёлкового пути.

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Медведев запустил третью очередь завода "Ямал СПГ"

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Теги: Сабетта, Ямало-Ненецкий автономный округ



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