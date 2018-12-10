10 Декабря 2018
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Александр Моор пообещал ишимцам, что неприятный запах уйдет из города в следующем году

Губернатор Тюменской области Александр Моор во время своей онлайн-конференции ответил ишимцам на вопрос о неприятном запахе в городе, передает корреспондент Накануне.RU.

Губернатор напомнил, что неприятный запах жители города ощутили летом 2018 года из-за сброса сточных вод предприятия "Аминосиб" и из-за деятельности "Ишимского ветсанутильзавода".

"Аминосиб" реализовал крупный инвестпроект, но к сожалению, после начала эксплуатации, оказалось, что сточные воды имеют не тот состав, который предполагался. Появился резкий неприятный запах. Сброс вод был приостановлен. На предприятии внесены конструктивные изменения, модернизированы очистные сооружения. Остался вопрос что делать с озером, в который некоторый объем вод попал. Завод "Юбилейный" приступил к рекультивации озера без названия. Работы выполнялись в теплое время года. Выполнен не весь объем работ. Они будут продолжены в 2019 году. Кроме того, мы обсуждаем строительство нового ветсанутильзавода. Выбираем две площадки. Есть потенциальные инвесторы. Определимся с проектом, тем механизмом, по которому будем строить год-полтора для строительства нового завода", - сообщил губернатор, отметив, что работы будут контролироваться.

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Александр Моор пообещал ишимцам, что неприятный запах уйдет из города в следующем году

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Теги: Александр Моор, онлайн конференция, ишим, неприятный запах, вонь, аминосиб



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