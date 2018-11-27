В Челябинске строительную компанию "Речелстрой" признали банкротом

Арбитражный суд Челябинской области признал строительную компанию "Речелстрой" банкротом. В отношении компании введена процедура конкурсного производства. Соответствующая информация опубликована в картотеке арбитражный дел, передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, "Речелстрой" ведет строительство домов в микрорайоне "Чурилово Lake City". Из 19 возводимых ООО "Речелстрой" домов по 17 сроки ввода в эксплуатацию неоднократно переносились, производство строительно-монтажных работ на 11 объектах было приостановлено.

По итогам визита на Южный Урала 9 ноября 2017 г. президент России Владимир Путин позвонил дольщикам "Речелстроя". В результате глава государства поручил губернатору Борису Дубровскому провести встречу с дольщиками "Речелстроя". По итогам встречи стало известно, что достраивать проблемный микрорайон будет компания "Западный луч", принявшая на себя обязательства "Речелстроя".

12 декабря 2017 г. был задержан депутат Челябинской гордумы, учредитель строительной компании "Речелстрой" Андрей Пязок. Ему предъявлено обвинение в мошенничестве. Однако в июне 2018 г. его отпустили под залог в 4 млн руб. Отмечалось, что Пязок признал свою вину в совершенных преступлениях, сотрудничает со следствием и изобличает иных соучастников преступления. С ним заключено досудебное соглашение о сотрудничестве.

По версии следствия, Пязок и бывший гендиректор строительной компании Сергей Вигельман в течение 2016-2017 гг. направили более 163 млн руб. средств дольщиков на цели, не связанные со строительством жилых домов. Потерпевшими по делу признаны более 1 тыс. 360 граждан.