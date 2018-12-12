"Он нашел другой способ как мешать стройке". Дольщики "Речелстроя" сообщили, что Пязок забирает башенный кран

Дольщики микрорайона Чурилово Lake City сообщили, что генеральный директор компании "Речелстрой" Андрей Пязок забирает со стройки башенный кран и крановые пути. Сегодня, в общероссийский день приема граждан, они намерены обратиться к президенту через руководство области, сообщили Накануне.RU в инициативной группе дольщиков.

"Теперь, когда Андрей Пязок не может тормозить строительство домов, после введения конкурсного производства он нашел другой способ как пакостить и мешать стройке. Пязок забирает кран, который ему принадлежит. А ведь этот кран должен был достраивать следующий дом по очереди - 3,25! Более того, он хочет забрать крановые пути у этого дома", - рассказали они.

Дольщики намерены обратиться к президенту и рассказать о том, что Пязок не выполняет условия досудебного соглашения и не помогает в достройке домов.

По итогам визита на Южный Урала 9 ноября 2017 г. президент России Владимир Путин позвонил дольщикам "Речелстроя". В результате глава государства поручил губернатору Борису Дубровскому провести встречу с дольщиками "Речелстроя".

12 декабря 2017 г. был задержан депутат Челябинской гордумы, учредитель строительной компании "Речелстрой" Андрей Пязок. Ему предъявлено обвинение в мошенничестве. Однако в июне 2018 г. его отпустили под залог в 4 млн руб. Отмечалось, что Пязок признал свою вину в совершенных преступлениях, сотрудничает со следствием и изобличает иных соучастников преступления. С ним заключено досудебное соглашение о сотрудничестве.

По версии следствия, Пязок и бывший гендиректор строительной компании Сергей Вигельман в течение 2016-2017 гг. направили более 163 млн руб. средств дольщиков на цели, не связанные со строительством жилых домов. Потерпевшими по делу признаны более 1 тыс. 360 граждан.

В конце ноября Арбитражный суд Челябинской области признал строительную компанию "Речелстрой" банкротом. В отношении компании введена процедура конкурсного производства.