26 Ноября 2018
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Общество Челябинская область

"Где деньги"? Дольщики "Речелстроя" проинспектировали строительную площадку в Чурилово Lake City

Дольщики компании "Речелстрой" посетили строительную площадку в микрорайоне Чурилово Lake City. Они заявили, что работы на четырех объектах, после возмещения ущерба на сумму более 172 млн рублей, не ведутся, сообщили Накануне.RU в инициативной группе.

Напомним, ранее пресс-служба регионального СК сообщила, что учредителем ООО "Речелстрой" в ходе расследования уголовного дела возмещен ущерб на сумму более 172 млн руб. Однако дольщики заявляют, что работы на объектах так и не начались.

"Если эти деньги действительно были возмещены, тогда где они? Дольщиков до сих пор волнует этот вопрос, ведь этой суммы было бы вполне достаточно, чтобы возобновить строительство домов ударными темпами, но на деле все получается наоборот – вялотекущие работы на двух объектах и отсутствующие полностью еще на четырех", - рассказали дольщики.

дольщики, Речелстрой, Чурилово,(2018)|Фото: vk.com/naum_ova

По их словам, дома строятся с нарушениями, из-за которых появляются сквозные трещины в цокольных плитах, затягиваются сроки оплаты необходимых работ.

Они уже обратились к вице-губернатору Сергею Шалю с просьбой дать пояснение по ситуации с возмещением денежных средств, но ответа еще не получили.

Напомним, по итогам визита на Южный Урала 9 ноября 2017 г. президент России Владимир Путин позвонил дольщикам "Речелстроя". В результате глава государства поручил губернатору Борису Дубровскому провести встречу с дольщиками "Речелстроя". По итогам встречи стало известно, что достраивать проблемный микрорайон будет компания "Западный луч", принявшая на себя обязательства "Речелстроя".

12 декабря 2017 г. был задержан депутат Челябинской гордумы, учредитель строительной компании "Речелстрой" Андрей Пязок. Ему предъявлено обвинение в мошенничестве. Однако в июне 2018 г. его отпустили под залог в 4 млн руб. Отмечалось, что Пязок признал свою вину в совершенных преступлениях, сотрудничает со следствием и изобличает иных соучастников преступления. С ним заключено досудебное соглашение о сотрудничестве.

По версии следствия, Пязок и бывший гендиректор строительной компании Сергей Вигельман в течение 2016-2017 гг. направили более 163 млн руб. средств дольщиков на цели, не связанные со строительством жилых домов. Потерпевшими по делу признаны более 1 тыс. 360 граждан.

В настоящий момент Пязоку и Вигельману предъявлено окончательное обвинение. Расследование уголовного дела находится в завершающей стадии.

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"Где деньги"? Дольщики "Речелстроя" проинспектировали строительную площадку в Чурилово Lake City

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Теги: Речелстрой, дольщики, строительство,



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