Квитка: Моор в своем послании обозначил приоритетные направления бюджетной политики региона

Депутат Госдумы Иван Квитка прокомментировал послание губернатора Тюменской области Александра Моора. По мнению парламентария, губернатор определил ключевые задачи для органов государственной и исполнительной власти региона на ближайшую перспективу, сообщает "Тюменская линия".

Народный избранник отметил, что в своем послании глава региона сделал акцент на том, что все эффективные программы будут продолжены и в полной мере профинансированы из бюджетов различного уровня.

"В проекте областного бюджета на предстоящие три года традиционно заложено полное финансирование послания и майского указа президента Российской Федерации, предвыборной программы и послания губернатора Тюменской области. Включены расходы на реализацию региональной составляющей национальных проектов в рамках государственных программ в сумме 65 млрд. Эта сумма была существенно увеличена, в том числе за счет межбюджетных трансфертов", - заявил Иван Квитка, добавив, что 2018 г. стал успешным для экономики области - регион стал лидером в Национальном рейтинге инвестклимата и одним из лидеров - по темпам экономического развития, что позволяет увеличивать "социальные расходы" и финансировать программы, направленные на повышение благосостояния населения.

Иван Квитка подчеркнул, что исполнение всех бюджетных обязательств и реализация национальных проектов возможна только при взаимодействии госвласти регионального и федеральных уровней с бизнесом, общественными организациями.

Как сообщало Накануне.RU, сегодня губернатор Тюменской области Александр Моор впервые выступил с посланием к депутатам областной думы. В своем обращении глава региона отметил, что инвестиционный климат должен одинаково благоприятствовать как крупным, так и небольшим предприятиям и поручил муниципалитетам продумать концепцию своих индустриальных парков для поддержки малых проектов.

Также губернатор заявил о намерении изменить правила предоставления поддержки инвестиционным проектам и выразил готовность избавиться от "слабых звеньев" во власти.