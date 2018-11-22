Моор поручил создать в районах Тюменской области аналоги индустриальных парков

Инвестиционный климат должен одинаково благоприятствовать как крупным, так и небольшим предприятиям, сказал в послании губернатор Тюменской области Александр Моор. Для поддержки малых проектов губернатор поручил муниципалитетам продумать концепцию своих индустриальных парков, передает корреспондент Накануне.RU.

В регионе работают три индустриальных парка, отметил губернатор, но этого недостаточно.

"Я настоятельно советую главам всех муниципальных образований готовить создание небольших промышленных площадок районного масштаба, адаптированных под местные возможности и нужны и обеспечивающих малому бизнесу как минимум тот же уровень благоприятствования, которым пользуются резиденты крупных парков", - отметил Моор.

Со стороны области он пообещал любую методическую и организационную помощь.

Напомним, в регионе на завершающем этапе проектирования находится агроиндустриальный парк "Ишимский".