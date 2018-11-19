Александр Моор выступит с первым посланием к депутатам

Губернатор Тюменской области Александр Моор впервые выступит с посланием к депутатам и общественности региона. Событие запланировано на 22 ноября, передает корреспондент Накануне.RU.

Оглашение послания состоится во дворце культуры "Нефтяник" имени В.И. Муравленко. Там соберутся депутаты Тюменской областной думы, по завершении мероприятия парламентарии отправятся на заседание.

Глава региона в послании традиционно подводит итоги уходящего года и ставит задачи на новый.