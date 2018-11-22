22 Ноября 2018
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Политика Тюменская область

Тюменская область лишит поддержки предприятия, саботирующие повышение производительности труда

В Тюменской области вскоре могут измениться правила предоставления поддержки инвестиционным проектам. Губернатор региона Александр Моор поручил предоставлять субсидии лишь тем предприятиям, которые принимают меры для повышения производительности труда, передает корреспондент Накануне.RU.
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Заявление губернатор сделал в своем послании. Он отметил, что регион стал пилотным для реализации программы повышения производительности труда и поддержки занятости. Сегодня меры внедряют предприятия, где показатель и без того хороший. Отстающие от средних отраслевых значений уклоняются.

"С подобным безобразием пора кончать. Поручаю профильным департаментам Тюменской области внести изменения в порядок оказания поддержи инвестиционных проектов, сделав обязательным условием либо вхождение в государственную программу повышения конкурентоспособности экономики, либо самостоятельно принятые предприятием обязательства повысить производительность труда в понятные сроки и на понятные величины", - сказал Моор.

Губернатор добавил, что такое решение будет результативным.

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Тюменская область лишит поддержки предприятия, саботирующие повышение производительности труда

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Теги: производительность труда, Александр Моор, послание губернатора



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