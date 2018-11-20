Реагент, парковка на газонах, грунтовки: Екатеринбург к приезду министра культуры утонул в грязи

В Екатеринбурге наступили непростые погодные условия: днём идёт мокрый снег, а ночью из-за морозов появляется гололёд. Из-за плюсовой температуры днём снег тает и смешивается в грязью от машин. Мэр "Грязьбурга" уже дал поручение руководителям всех семи районов организовать оперативную уборку снега вместе с пылью. При этом, в город неожиданно нагрянул министр культуры РФ Владимир Мединский, чтобы поговорить о высоком - проекте "Эрмитаж-Урал", новом здании Свердловской филармонии, опере и балете, однако город, претендующий на "ЭКСПО-2025", встретил его пятьюдесятью оттенками серого.

В этом году власти Екатеринбурга решили снова провести исследование и найти новый источник грязи. Об этом глава города Александр Высокинский сообщил в эфире радиостанции "Город FM".

"Снега нет, ездим на шипах, асфальт фрезеруем, может, у нас камень, который лежит в асфальте, не той твердости или не той прочности?" - заявил он.

В 2017 году уже выясняли, что такое грязь, и где она обитает. Исследование обошлось городу в 2 млн руб. Уральские учёные пришли к выводу, что смесь снега, грязи и пыли скапливается во многих дворах и не вывозится своевременно. Три четверти грязевого осадка в городе составляют строительные материалы и другие минеральные вещества.

Главная проблема - абразия дорожных покрытий, разнос твердого материала с мест неорганизованных парковок, разнос грунта с нарушенных участков и разнос строительной пыли от материалов.

Тогда специалисты предложили повысить требования к качеству уборки территорий, запланировать работы по восстановлению покрытий, разработать рекомендации по содержанию газонов и разработать технологии производства асфальтовых покрытий и производства зимних шин.

Предложили и убрать машины из дворов, уменьшить нагрузку на внутридворовые пространства и удалить накопившийся грязевой осадок с территорий жилых кварталов.

Стоит отметить, что уборка в центре Екатеринбурга производится намного чаще, чем во дворах, откуда грязь выносят машины.

А вот уральцы не видят смысла в очередной проверке. Накануне.RU публикует мнения людей на тему того, почему в Екатеринбурге всегда грязно. Кстати, деньги за такое исследование не просят.

"А сыпать реагент не надо, и грязи не будет", "Дороги нужно мыть иногда", "Не надо парковаться на газонах, а потом развозить колесами грязь!", "Плохо и редко убирают, по сравнению с другими городами".

"Уровень наших газонов выше уровня бордюров, ограждающих дорогу. Соответственно, тает снег, идет дождь и вуаля, вся земля на дороге. Плюс все уклоны газонов в сторону проезжей части", - пишет Руслан.

"Парковка на газонах, плохие дороги, открытый грунт, неправильные газоны. Что тут исследовать. Вместо того, чтоб осваивать средства на исследования, лучше бы ввели штрафы за открытый грунт, запретили парковку на газонах и сделали дороги", - добавил Андрей.

"Убирайте там где не убирали и убирайте лучше там где убирали. Сегодня шёл по тротуару и удивлялся, как тротуар почистили трактором. Просто смели с одной стороны на другую тротуара", - сказал Александр.

"Чтоб понять откуда грязь нужно оглянулся по сторонам", - резюмировал Павел.

Также люди предложили проверить заводы.

Напомним, что новый избранный депутатами глава Екатеринбурга Александр Высокинский ранее говорил, что уборка и чистота города в приоритете.

"Каждую весну мне хочется взять и помыть город. Очистку будем совмещать с новой технологией газонов. От шипов мы с вами никуда не уйдём, поэтому грязь будет оставаться. Надо как можно больше убирать снега", - рассказал Высокинский. Он добавил, что если вовремя убирать снег, а не оставлять его, то на дорогах не будет "каши" из снега и грязи.

Пока обещания нового главы Екатеринбурга так и остаются обещаниями, первым высокопоставленным чиновником, который смог проверить работу чиновников новой администрации города, стал Владимир Мединский. По некоторой информации, его визит стал неожиданным для уральских чиновников, об этом говорит уже отсутствие в городе губернатора Евгения Куйвашева. Пока федеральный министр обсуждает высокие материи, город готовится к финальному голосованию за право принять всемирную выставку "Экспо-2025". Победитель станет известен 23 ноября.