22 Ноября 2018
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Общество Свердловская область

У прокуратуры накопились вопросы по уборке от снега улиц Екатеринбурга

Прокуратура начала проверку соблюдения законодательства при организации уборки от снега улично-дорожной сети Екатеринбурга. У надзорного ведомства есть вопросы.

Напомним, в уральской столице наступили непростые погодные условия: днем идет мокрый снег, а ночью из-за морозов появляется гололед. Из-за плюсовой температуры днем снег тает и смешивается с грязью от машин. Мэр "Грязьбурга" дал поручение руководителям всех семи районов организовать оперативную уборку снега вместе с пылью.

грязь, снег, улица(2018)|Фото: Накануне.RU

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, проверка покажет, надлежащим ли образом юридические лица исполняют свои муниципальные контракты по уборке территории, а также ведет ли мэрия должный контроль за их выполнением. Также будет установлено, имеется ли у победителей торгов надлежащий штат сотрудников и вся необходимая спецтехника для уборки улиц, находится ли она в рабочем и технически исправном состоянии, выводится ли необходимое количество техники (то есть предусмотренное контрактом) в день на уборку улиц, а также соблюдаются ли нормативные сроки уборки улично-дорожной сети.

снег, улица(2018)|Фото: Накануне.RU

Как заверили в ведомстве, по результатам проверки и при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Как сообщало Накануне.RU, недавно мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев лично проконтролировал ход расчистки улиц и дорог города от снега и остался крайне недоволен увиденным. Он заявил, что не будет платить дорожникам за плохо сделанную работу.

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У прокуратуры накопились вопросы по уборке от снега улиц Екатеринбурга

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Теги: снег, улицы, прокуратура, Екатеринбург



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