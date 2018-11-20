20 Ноября 2018
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Стала известна программа визита Мединского в Екатеринбург: с кем встретится и что подпишет

Сегодня, 20 ноября, министр культуры России Владимир Мединский находится с рабочим визитом в Екатеринбурге. Об этом Накануне.RU сообщили в Минкульте РФ.

По данным ведомства, в уральской столице Мединский встречается с исполняющим обязанности губернатора Свердловской области Алексеем Орловым, министром культуры региона Светланой Учайкиной и исполняющим обязанности главы Екатеринбурга Алексеем Кожемяко (на нижнем фото). Также состоится подписание договора о финансировании завершения работ по строительству культурно-просветительского центра "Эрмитаж-Урал" и обсуждение проекта строительства Свердловской филармонии.

Владимир Мединский, визит в Екатеринбург(2018)|Фото: Министерство культуры РФ

Кроме этого, Владимир Мединский посетит Екатеринбургский государственный академический театр оперы и балета - там состоится презентация новых проектов театра. Также министр культуры РФ побывает в учебном театре Екатеринбургского государственного театрального института.

Напомним, недавно Мединский посетовал, что россияне совсем не знают историю своей страны.

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Стала известна программа визита Мединского в Екатеринбург: с кем встретится и что подпишет

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Теги: Мединский, визит, программа, Екатеринбург



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