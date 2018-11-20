Сенатор призвала не желающих выживать на 3,5 тысячи рублей вспомнить об "ужасах войны"

Сенатор от Брянской области Екатерина Лахова раскритиковала россиян, требующих повышения прожиточного минимума.

По словам Лаховой, люди, называющие 3,5 тысячи рублей "мизерной суммой", должны помнить об "ужасах" Великой Отечественной войны, передает агентство Nation News.

Напомним, история вокруг диеты за 3,5 тысячи рублей началась после того, как министр труда и занятости Саратовской области Наталья Соколова описала плюсы жизни на прожиточный минимум. Она отстаивала позицию, что этих денег в месяц достаточно для "минимальных физиологических потребностей", но лично ей прожить на такую сумму не позволит "статус министра". Вскоре после этого чиновница была уволена.

Депутат Саратовской областной думы от КПРФ Николай Бондаренко провел эксперимент, в рамках которого прожил целый месяц на 3,5 тыс. рублей. По итогам эксперимента парламентарий назвал прожиточный минимум геноцидом.

Однако сенатор Лахова уверена - потребительская корзина трудных для страны периодов может оказывать на организм благотворное воздействие.

"Люди выживали, как могли. И при этом, пройдя столько всего, какие они разумные, какая голова у них светлая! Может, как раз стрессы и лишения тому причиной?" – заявила Лахова.

Сенатор также добавила, что предложить повысить прожиточный минимум легко, однако так обычно говорят люди, которые "неподготовленными приходят во власть".

Отметим, Лахова родилась в Свердловске, окончила Свердловский государственный медицинский институт по специальности врач-педиатр, имеет ученую степень кандидата политических наук.

Ранее шокировали своими заявлениями депутат Ярославской городской думы Дмитрий Петровский, предложивший избавиться от пенсий, руководитель департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких, заявившая молодым людям, что государство не просило их рожать и ничего им не должно.