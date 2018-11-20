"Пусть вначале научатся говорить". Сенатор Лахова прокомментировала свое заявление о "выживании" на 3,5 тысячи рублей

Член Совфеда от Брянской области Екатерина Лахова прокомментировала свое заявление о размере прожиточного минимума в стране, пишет канал "360".

Как ранее сообщало Накануне.RU, Лахова раскритиковала россиян, требующих повышения прожиточного минимума. По ее словам, люди, называющие 3,5 тысячи рублей "мизерной суммой", должны помнить об "ужасах" Великой Отечественной войны.

Лахова отметила, что не будет ничего комментировать.

"Я не буду комментировать глупость, которую написали в Telegram. Пусть вначале научатся говорить. Глупость всякую переделают, а потом я должна комментировать", - сказала Лахова.