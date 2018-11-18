18 Ноября 2018
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Политика В России Украина

Украинский генерал анонсировал "большую войну" с Россией

Украинское издание "Апостроф" опубликовало статью, в которой бывший замначальника штаба ВСУ, генерал Игорь Романенко предположил, что между Россией и Украиной может возникнуть "большая война".

По мнению генерал-лейтенанта, это может произойти, если Россия закроет Азовское море для украинских кораблей.

Романенко, однако, отметил, что Киев при этом не сможет получить поддержку Запада, так как в таком случае просто начнется Третья мировая война. Трамп сможет помогать Украине лишь дипломатически, считает военный эксперт.

Как ранее сообщало Накануне.RU, член комитета СФ по обороне Франц Клинцевич отметил, что Москва может перекрыть Азовское море для прохода украинских плавательных средств в ответ на задержание Киевом ряда судов. Киев пообещал "жесткий ответ".

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Украинский генерал анонсировал "большую войну" с Россией

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Теги: "большая война", Украина, Россия, генерал, Игорь Романенко



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