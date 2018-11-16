16 Ноября 2018
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Киев задержал 15 судов за заходы в порты Крыма

Госпогранслужба Украины задержала 15 судов за заходы в порты Крыма.

Как сообщает УНН со ссылкой на ведомство, задержанные корабли находятся в портах Бердянска и Мариуполя.

"Часть из них арестована, по другой части продолжаются соответствующие суды", — сообщил собеседник издания, добавив, что всего в поле зрения пограничников находится около 940 судов-нарушителей.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, на прошлой неделе замначальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин предупредил о масштабных провокациях в Азовском море, которые готовят украинские спецслужбы.

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Киев задержал 15 судов за заходы в порты Крыма

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Теги: Украина, Крым, Азовское море, суда, корабли



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Ранее 16.11.2018 04:40 Мск Клинцевич не исключил закрытия Азовского моря для украинских судов

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