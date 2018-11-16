Киев задержал 15 судов за заходы в порты Крыма

Госпогранслужба Украины задержала 15 судов за заходы в порты Крыма.

Как сообщает УНН со ссылкой на ведомство, задержанные корабли находятся в портах Бердянска и Мариуполя.

"Часть из них арестована, по другой части продолжаются соответствующие суды", — сообщил собеседник издания, добавив, что всего в поле зрения пограничников находится около 940 судов-нарушителей.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, на прошлой неделе замначальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин предупредил о масштабных провокациях в Азовском море, которые готовят украинские спецслужбы.