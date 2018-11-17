В Раде пообещали ответить на закрытие Азовского моря

Киев "жестко ответит" на перекрытие Россией Азовского моря, заявил представитель украинского президента в Верховной Раде депутат Ирина Луценко.

О возможности перекрытия Азовского моря заявил член комитета Совета Федерации по обороне Франц Клинцевич.

Украина в ответ на это готова обратиться в международные суды, сказала Луценко. "Обязательной будет реакция СБУ, пограничников", — добавила она.

Как сообщало Накануне.RU, Госпогранслужба Украины задержала в портах Бердянска и Мариуполя 15 судов за заходы в порты Крыма.