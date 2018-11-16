16 Ноября 2018
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Сургутские родители, выступающие за пятидневку, не попали на городское родительское собрание

Сургутские родители, выступающие за пятидневку, не смогли попасть на общегородское родительское собрание. Об этом сами активисты рассказали в социальных сетях, передает корреспондент Накануне.RU.
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Как оказалось, попасть на мероприятие, в соответствии с положением о городском родительском собрании, родители могли только по спискам. Однако, несмотря на это, заместитель директора департамента образования Ирина Замятина встретилась с собравшимися и обсудила с ними пятидневную систему обучения. В частности, было отмечено, что удобную для себя систему обучения школы выбирают самостоятельно. Родители Сургута сообщили, что намерены добиваться обсуждения этого вопроса на федеральном уровне.

Напомним, ранее в департаменте образования Сургута объясняли минусы "пятидневки". В частности, было отмечено, что при пятидневной системе обучения сильно возрастет нагрузка. Чтобы не отстать от программы старшеклассникам почти каждый день придется ставить в расписание по семь уроков. Кроме того, увеличится объем домашних заданий.

По нормам СанПиНа, максимальная нагрузка при шестидневной учебной неделе для первых классов составляет 21 часа, для вторых-четвертых – 26 часов; пятых-девятых классов – от 32 до 36 часов, 10-11 классов – 37 часов. Получается, что у старшеклассников при шестидневной неделе нагрузка составляет шесть уроков в день и в один день – семь уроков.

При пятидневной учебной неделе: первые классы – 21 час, вторые – четвертые классы – 23 часа; пятые-девятые классы – от 29 до 33 часов; 10-11 классы – 34 часа. При, казалось бы, меньшей часовой нагрузке, старшеклассники вынуждены заниматься один день по шесть уроков и четыре дня в неделю – семь уроков.

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Сургутские родители, выступающие за пятидневку, не попали на городское родительское собрание

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Теги: нагрузка, пятидневка, шестидневка, уроки по субботам, школьники, родители, Сургут, департамент образования Югры



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