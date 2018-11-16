Большинство британцев не одобряют выход страны из ЕС

Более половины жителей Великобритании не хотят, чтобы страна выходила из ЕС и выступают за повторный референдум.

Согласно результатам опроса телеканала Sky News, 54% британцев хотели бы, что Великобритания осталась в составе Евросоюза. Поддерживают Brexit лишь 32% опрошенных британцев. 14% участников опроса заявили, что выступают за выход Великобритании из ЕС на условиях, согласованных британским правительством, сообщает "Интерфакс".

Напомним, официальная дата Brexit назначена на 29 марта 2019 года. В декабре прошлого года число противников выхода королевства из ЕС на 10% превысило число его сторонников.