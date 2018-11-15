В Великобритании подал в отставку министр по Brexit

В Великобритании подал в отставку министр по вопросам выхода из Европейского союза Доминик Рааб. Сам он пояснил, что покинул пост из-за несогласия с условиями соглашения по Brexit.

Напомним, официальная дата Brexit назначена на 29 марта 2019 года. В декабре прошлого года число противников выхода королевства из ЕС на 10% превысило число его сторонников.

Что касается отставки Рааба, речь идет о предварительном соглашении, которое недавно согласовали Британия и Евросоюз. 14 ноября документ одобрило британское правительство, после чего его должен одобрить парламент. Несогласие Рааба вызвали два пункта: первый касается статуса Северной Ирландии. По мнению теперь уже экс-министра, согласованное решение по ней может угрожать целостности Соединенного Королевства.

Второй пункт затрагивает промежуточный этап до 2020 года, в котором статус Британии будет оставаться прежним. Рааб полагает, что это ставит Лондон в зависимое положение от Брюсселя, сообщает Infox.ru.

Напомним, экстренный саммит глав государств Евросоюза, посвященный выходу Великобритании, запланирован на 25 ноября.