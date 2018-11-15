Внеочередной саммит ЕС по Brexit назначен на 25 ноября

Экстренный саммит глав государств Евросоюза, посвященный выходу Великобритании из ЕС, запланирован на 25 ноября. Об этом заявил глава Европейского совета Дональд Туск.

Напомним, официальная дата Brexit назначена на 29 марта 2019 года. Как сообщало Накануне.RU, в декабре прошлого года число противников выхода королевства из ЕС на 10% превысило число его сторонников, по данным опроса BMG Research.

В настоящее время 27 стран-членов изучают проект соглашения, который был опубликован в четверг, передает ТАСС.

На саммите ЕС лидеры государств должны утвердить документ, после чего он должен быть одобрен парламентами всех 27 стран, остающихся в ЕС, британским, а также Европарламентом.

Ранее премьер-министр королевства Тереза Мэй заявила, что переговоры между Лондоном и Брюсселем по выходу Великобритании из Евросоюза (Brexit) находятся в тупике. Камнем преткновения стал, в частности, вопрос границы между Северной Ирландией и Республикой Ирландия.