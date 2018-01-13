Ротенберги вывели "Газпром бурение" из офшоров

Компания "Газпром бурение", которая является главным буровым подрядчиком "Газпрома", перешла из офшоров в прямое владение Игоря и Бориса Ротенбергов (78,71% и 16,29% соответственно), а также Александра Замятина (5%). Об этом сообщает РБК, ссылаясь на данные СПАРК "Интерфакса". Изменение произошло 29 декабря. Представитель Ротенберга назвал эту сделку деофшоризацией.​​

В 2014 году российский миллиардер Аркадий Ротенбрег рассказал, что продал своему сыну Игорю Ротенбергу компанию "Газпром бурение".

Однако ни он, ни представители компании не назвали тогда остальных бенефициаров компании.

По данным СПАРК, в 2011 г. "Газпром бурение" на 100% принадлежала "Газпрому". В июле 2014 г. стопроцентным владельцем компании стала кипрская фирма "Миласи Бизнес Лимитед". ​В декабре 2017 г. зафиксировано 12 сделок с различными долями компании, в которых участвовали компании, зарегистрированные на Кипре и Сент-Люсии, в результате которых владельцами "Газпром бурения" стали Игорь и Борис Ротенберги, а также Замятин.

Согласно данным "Википедии", оборот компании в 2015 г. составил 64,13 млрд руб., чистая прибыль – 1,1 млрд руб. Количество сотрудников три года назад превышало 6 тыс.