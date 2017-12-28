Киев: Ведутся переговоры об обмене оставшихся пленных

Представитель президента Украины в Верховной раде Ирина Луценко заявила, что ведутся переговоры о втором этапе обмена пленными. Об этом она сказала в эфире телеканала "112 Украина".

По ее словам, в ДНР и ЛНР еще остаются 93 человека, и республики уже подтвердили местонахождение около 25 из них. Пленных же россиян будут менять отдельно.

"Российские пленные сохранены как дополнительная карта, как серьезный аргумент обменять российских граждан на наших, находящихся в России. Эту стратегию разрабатывают, и она будет воплощена в жизнь", — сказала Луценко.

Она отказалась сообщать подробности, чтобы не навредить переговорному процессу. Дата следующего обмена пленными также пока неизвестна.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, 27 декабря в Донбассе состоялся крупнейший с начала войны обмен пленными, на котором Украина нарушила предварительные договоренности.