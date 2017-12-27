ЧЭМК оштрафовали на 380 тысяч рублей за 180 нарушений промышленной безопасности

Уральское управление Ростехнадзора выявило 180 нарушений обязательных требований законодательства в области промышленной безопасности на ЧЭМК. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе ведомства.

Плановая выездная проверка на АО "ЧЭМК" прошла в период с 7 ноября по 4 декабря.

Было выявлено 180 нарушений в области промышленной безопасности. В частности, не оформлены актами результаты проведенных внеочередных проверок состояния подкрановых рельсовых путей после устранения замечаний, выявленных в ходе комплексного обследования путей; не обеспечены безопасные условия эксплуатации паропровода, а именно отсутствует часть тепловой изоляции на участке с повышенной температурой поверхности; по маршруту следования вагонов с опасным грузом выявлен зазор от рамного рельса более 4 мм.

Предприятию выдали предписание с указанием конкретных сроков устранения выявленных нарушений.

ЧЭМК и девять должностных лиц предприятия оштрафовали на общую сумму 380 тысяч рублей.

Напомним, ЧЭМК принадлежит челябинским предпринимателям Александру Аристову и Юрию Антипову.