Дело Шакро Молодого: ФСБ задержала бывшего главу управления СК по ЦАО Москвы

Бывший начальник следственного управления СКР по Центральному административному округу Москвы Алексей Крамаренко задержан в рамках расследования уголовного дела о взятке от "вора в законе" Шакро Молодого (Захарий Калашов). Об этом сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник.

По его словам, в ближайшее время следствие планирует обратиться в суд с ходатайством об избрании Крамаренко меры пресечения.

Как рассказал "Росбалту" источник в правоохранительных органах, Крамаренко, который сейчас занимает должность главы юридического отдела "Роснефти", был задержан сотрудниками ФСБ 26 декабря во второй половине дня. Показания на Крамаренко мог дать его бывший руководитель Денис Никандров, находящийся под стражей по тем же обвинениям.

Алексей Крамаренко возглавлял СУ по ЦАО ГСУ СК РФ по Москве до осени 2016 года, в самый разгар ряда коррупционных скандалов в Следственном комитете. Тогда под стражу были взяты начальник главного управления межведомственного взаимодействия и собственной безопасности СК Михаил Максименко, его заместитель Александр Ламонов и замглавы ГСУ СК РФ по Москве Денис Никандров. Всех их обвинили в получение 500 тысяч евро за освобождение из-под стражи "авторитета" Андрея Кочуйкова (Итальянец), арестованного за участие в бойне у ресторана Elements на Рочдельской улице. Туда Кочуйков по приказу своего босса "вора в законе" Захария Калашова приехал вымогать у владелицы заведения Жанны Ким 8 млн рублей.

Высокопоставленные сотрудники СК смогли сделать так, что Итальянец вышел из СИЗО, но его тут же вновь задержала ФСБ РФ. А следом за решетку отправились Калашов и руководящие работники СК.

Дело в отношении Кочуйкова находилось в производстве СУ по ЦАО ГСУ СК РФ, представители которого по приказу руководства и организовали освобождение "авторитета". В результате глава этого управления Алексей Крамаренко был уволен, он устроился на работу в "Роснефть", утверждает "Росбалт".