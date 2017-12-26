Мощный тайфун "Тембин", обрушившийся на Филиппины и Вьетнам, движется в сторону Таиланда

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В президенты выдвинется до шести кандидатов. Главную интригу создала КПРФ Все выходные политики, журналисты, блогеры, строители, идеологически подкованные и совсем без внятной политической окраски, судимые и уже отбывшие наказание, мужчины и женщины подавали документы. И это при том, что главный и единственно имеющий шанс на успех кандидат в это самое время играет у стен Кремля в хоккей, делает не слишком громкие заявления на съезде правящей партии и вообще не торопится ни с выдвижением, ни с вступлением в избирательную кампанию.
25.12.2017
политика  |  комментариев: 3
Аналитика
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"Поеду куда угодно. Меня можно щупать, сколько хотите". Как коммунисты выдвигали Павла Грудинина Выдвижение кандидатуры директора совхоза имени Ленина Павла Грудинина на выборы президента России взорвало медиа и соцсети. Отвыкшая от серьезного внимания федеральной прессы КПРФ получила полный аншлаг на своем съезде. Коммунисты сделали "ход конем" и "оседлали" повестку. Вопрос в том, сумеют ли "красные" развить успех и конвертировать сочувствие левой идее в народе в реальные проценты и голоса. О том, как происходило выдвижение Павла Грудинина, которое Накануне.RU прогнозировало еще 14 ноября, читайте в нашем материале.
24.12.2017
от издателя  |  комментариев: 8


Мнение злопыхателей оказалось опровергнуто. Для нас Сирия не стала "вторым Афганистаном" Было опровергнуто мнение злопыхателей о том, что это окажется для нас "вторым Афганистаном". Конечно, мы скорбим о наших героях, погибших в Сирии, но все же максимальный результат был достигнут с минимальными жертвами. Москва модерирует мирный процесс в Сирии, в полную мощность заработал Астанинский формат. Россия возвращается на Ближний восток.
26.12.2017
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26.12.2017 08:50 Мск (10:50 Екб)
происшествия | За рубежом
Мощный тайфун "Тембин", обрушившийся на Филиппины и Вьетнам, движется в сторону Таиланда
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Тайфун (2017) | Фото: www.qnong.com.cn

Тайфун "Тембин", который должен прийти на юг Вьетнама сегодня с утра, продолжает слабеть.
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Ситуация на популярных туристических курортах, где отдыхают российские и другие иностранные туристы, остается спокойной, сообщили Накануне.RU в Ассоциации туроператоров России (АТОР). Эвакуации туристов не производится, и, судя по сообщениям вьетнамской прессы, не планируется.

Информацию об этом подтверждают и туроператоры. В ряде прибрежных отелей из-за плохой погоды и волн туристам временно запрещено купаться в море, отменены морские экскурсии.

Во второй половине дня и вечером 25 декабря фронт тропический тайфун "Тембин", превратившись в тропический шторм, сдвигался от материка на юго-запад и постепенно терял в активности. "Как поясняют вьетнамские метеорологи, в силу определенной географии и направлений воздушных потоков, серьезные тропические штормы редко обрушиваются на дельту Меконга, чаще всего проходя южнее. И этот раз подобный сценарий развития событий наиболее вероятен", - рассказали в АТОР.

Тем не менее, проливные дожди и сильный ветер грозят подтопить некоторые местности, а также вызвать приливную волну на море. В этой связи приостановлено морское сообщение между материком и рядом островов, запрещены морские экскурсии и выходы рыболовных судов. Временно отменены несколько утренних внутренних авиарейсов из Хошимина на южный остров Фукуок, но аэропорт работает.

Как сообщают местные СМИ, во Вьетнаме проведена превентивная эвакуация "многих сотен тысяч жителей", однако уточняется, что это касается прежде всего обитателей жилищ, сделанных из фанеры, картона и пальмовых листьев. Основная проблема, с которой могут столкнуться местные жители после ливневых дождей – это оползни.

Как ожидается, сильные ливни в последующие 2-3 дня накроют и центральные районы Вьетнама.

тайфун "Гони", Япония(2015)|Фото: shraibikus.com

25 декабря МЧС России сообщило, что тайфун "Тембин", обрушившийся на Филиппинские острова, движется в направлении Вьетнама и Таиланда.

Согласно прогнозам, тайфун затронет южную часть Вьетнама 26 декабря и достигнет восточного побережья Таиланда 27 декабря.

В результате тайфуна на Филиппинских островах с 20 декабря погибли 208 человек, 164 человека числятся пропавшими без вести, проведена эвакуация более 70 тысяч человек, разрушено более 100 домов.

Ростуризм призвал туроператоров предупреждать желающих приобрести туры во Вьетнам или Таиланд о погодных условиях, а также информировать туристов, которые уже находятся на отдыхе. Российских туристов, планирующих поездки во Вьетнам и Таиланд, призвали учитывать информацию о погодных условиях.

Ростуризм рекомендует тем, кто уже находится в данных странах, соблюдать меры личной безопасности, сохранять спокойствие и следовать указаниям местных властей.

Круглосуточные телефоны экстренной помощи российским гражданам Посольства России во Вьетнаме (только в случае чрезвычайной ситуации): Ханой - +84 913 237 330, Хошимин - +84 903 084 588, Дананг - +84 947 2000 94.

Телефон экстренной связи Посольства Российской Федерации в Королевстве Таиланд (только в случае чрезвычайной ситуации): +66-90-40-33-645.

Напомним, в ноябре на центральные районы Вьетнама обрушился тайфун "Дамри". Из-за сильных ливней и начавшихся паводков затопило более 40 тыс. жилых строений, около 30 тыс. человек были вынуждены покинуть свои дома. Туристы сообщают о больших разрушениях на популярном курорте Нячанг. По нанесенному ущербу "Дамри" стал самым масштабным стихийным бедствием в стране за последние 20 лет. Жертвами тайфуна стали 44 человека, еще 19 пропали без вести.

Как сообщало Накануне.RU, обрушившийся на Вьетнам тайфун повлиял на спрос по этому направлению среди уральских туристов.

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26.12.2017 08:50 Мск | информационная служба Накануне.RU
10:50 Екб


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Мощный тайфун "Тембин", обрушившийся на Филиппины и Вьетнам, движется в сторону Таиланда
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