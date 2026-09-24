Дудь* признан террористом и экстремистом

Журналист Юрий Дудь* признан террористом и экстремистом.

Таковы сведения, появившиеся на сайте Росфинмониторинга. Дудь* находится в национальном разделе перечня. Ранее журналиста заочно арестовали и объявили в международный розыск.

В августе 2024 году Таганский райсуд Москвы оштрафовал блогера за нарушение порядка деятельности иностранного агента на 40 тыс. руб. Ранее выяснилось, что Дудь* лишится до 70% всех своих рекламных доходов после вступления в силу закона о рекламе у иноагентов. Только на YouTube журналист потерял около 100 млн руб. Больше половины рекламы у Дудя* были от российских компаний.

*внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов