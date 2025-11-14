Обвинение попросило приговорить Дудя* заочно к почти двум годам колонии

Обвинение попросило заочно приговорить журналиста Юрия Дудя* к году и 10 месяцам колонии по делу об уклонении от обязанностей иноагента. Об этом сообщает РИА Новости.

В сентябре прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу блогера. Возбудили его по материалам проверки столичной прокуратуры. Дудь* обвиняется по 2 ст. 330.1 УК РФ. Он был дважды в течение года привлечен к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иностранного агента (ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ), но в нарушение требований законодательства продолжил распространение в одном из мессенджеров материалов без плашки иноагента.

Ранее журналиста заочно арестовали и объявили в международный розыск.

*внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов