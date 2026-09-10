На Украине расследуют, почему во время перестрелки ГУР и СБУ говорили по-русски

Языковой омбудсмен Украины Елена Ивановская инициировала разбирательство в отношении сотрудников СБУ и ГУР, которые во время перестрелки в Киеве 2 сентября говорили по-русски при исполнении служебных обязанностей. Она крайне недовольна этим фактом и направила официальные запросы с требованием разъяснить эту возмутительную ситуацию.

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Ивановская подчеркнула, что неприменение мовы при выполнении должностных обязанностей противоречит нормам законодательства. После получения ответов от силовых структур она примет решение о необходимости применения санкций к сотрудникам, которые по время стрельбы забыли о высоком значении мовы.

Конфликт между СБУ и ГУР в Киеве с применением огнестрельного оружия вскрыл глубокие корни, писало издание "Страна". На поверхность вышло то, что имеет и персональные, и институциональные причины.

Что касается русского языка, то в конце 2025 года депутат Рады и экс-глава института нацпамяти Владимир Вятрович признал, что большинство официальных лиц на Украине в жизни разговаривают именно по-русски. Показательным стало признание самой Ивановской в том, что ее дочь вела соцсети на русском, так как на мове ее читать никто не будет.

Замглавы Секретариата уполномоченного по защите мовы Сергей Сиротенко ранее признал, что украинизация в Киеве оказалась ситуативной и недолговечной — люди вернулись к родному для большинства из них русскому языку.