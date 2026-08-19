Профессор УрФУ стал лауреатом премии международного Метеоритного общества

Профессор Уральского федерального университета, член комитета по метеоритам Российской академии наук Виктор Гроховский стал лауреатом премии международной научной некоммерческой организации The Meteoritical Society (Метеоритное общество). Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе УрФУ.

Специалист получил награду в номинации Service Award. Всего по итогам отбора жюри в этом году отметили пять ученых: троих из США и по одному из России и Германии. Номинантов объявили в ходе съезда во Франкфурте, а награды победителям вручат уже в 2027 году на следующем съезде в Аризоне.

Как отмечают в университете, с начала вручения премий Метеоритного общества – с 1966 года – Виктор Гроховский стал пятым российским лауреатом и первым в номинации Service Award (служение делу). Эта номинация предполагает признание заслуг не только в научной, но и в образовательной и просветительской сферах.

Напомним, в 2013 году профессор Гроховский вошел в десятку лучших ученых, чьи исследования сыграли важнейшую роль в развитии мировой науки по версии журнала Nature. А в 2014 году в честь уральского ученого был назван астероид в Солнечной системе.