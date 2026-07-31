Дожди, грозы и град: в Екатеринбурге в День города может испортиться погода

В предстоящий в Екатеринбурге День города может сильно испортиться погода.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, в эту субботу, 1 августа, местами в регионе ожидаются очень сильные дожди, сильные ливни и грозы. Также прогнозируются град и шквалистое усиление ветра до 25 метров в секунду.

"Будьте бдительны! Телефон экстренных служб 112", - призывают спасатели.

Напомним, что 1 августа Екатеринбург отметит День города, который в этом году перенесли с третьей на первую субботу августа. Сообщалось, что это было сделано, в том числе, из-за погодных условий.